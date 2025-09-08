秋田朝日放送 秋田・仙北市できのう７日から「角館のお祭り」が行われています。曳山が勢いよくぶつかる「やまぶっつけ」を見るために多くの観光客が訪れています。 「角館祭りのやま行事」は毎年９月７日から９日にかけて開かれます。このお祭りの目玉は「やまぶっつけ」。曳山同士が出合うと、どちらが道を譲るかの交渉が行われ、決裂すると実力で通るために曳山のぶつかり合いが勃発します。４ｔほどある曳山が勢いよく