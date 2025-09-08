秋田朝日放送 秋田県の９月議会が開会し、鈴木知事肝いりの事業であるマーケティング施策の推進費用など９億５６００万円余りの補正予算案が提出されました。 ８日開会した秋田県の９月議会には９億５６８６万円の補正予算案が提出されました。 秋田県は、移住定住や観光振興などの事業にマーケティングの手法を取り入れ、より精度の高い施策を実行することを目指し、７月にマーケティング戦略室が設置