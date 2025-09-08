お笑いタレント・有吉弘行（51）が7日にパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、あの動物に恐怖を感じた瞬間について語る場面があった。「ダチョウ」の話題になると、有吉はある動物園にロケで訪れた際のエピソードを明かす。「ダチョウの脚、見てみろよ。鉄パイプだぞ?」といい「飼育員の人がお腹蹴られて…内臓破裂して。“すみません、ここのロケ中止します”ってなっ