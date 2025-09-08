参政党は8日、政調会長補佐に元自民党衆院議員の豊田真由子氏を起用する人事を発表した。ボードメンバーと呼ばれる常任役員会の一員にもなる。豊田氏は秘書への暴行や暴言が報じられて自民を離党後、2017年衆院選で落選していた。