バレーボールの世界一決定戦、世界バレーを4位で終えた女子日本代表が8日、帰国した。【写真】笑顔で帰国した選手たちタイでの16日間の激闘も、空港に到着した女子日本代表は疲れを見せることなく表情は柔らかかった。最初にロビーに姿を見せた荒木彩花（24、SAGA久光スプリングス）は「お疲れ様です」と報道陣に笑顔で挨拶。島村春世（33、ペッパー貯蓄銀行AIペッパーズ／韓国）は手を振って応えた。前日の3位決定戦ではブラジル