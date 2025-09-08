【MLB】オリオールズ 2-5 ドジャース（9月7日・日本時間8日／ボルチモア）【映像】大谷、確信“一時停止”リアクション→ベンチで超ニッコリドジャースの大谷翔平投手が、オリオールズの菅野智之投手から2打席連続ホームランを記録。2本目は手応えを感じたのか“一時停止”の確信リアクションを見せ、話題となっている。初回にMLB移籍後初対戦となった菅野から先頭打者ホームランを放った大