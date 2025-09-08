日本維新の会の守島正（４４）（大阪２区）、斉木武志（５１）（比例北陸信越）、阿部弘樹（６３）（比例九州）の３衆院議員が８日、離党届を提出した。８月に発足した新執行部への不満を理由に挙げており、党内には戸惑いが広がっている。３氏は提出後に国会内で記者会見した。守島氏は、馬場伸幸・前代表に近い藤田文武共同代表らが党幹部に復帰したことを巡り、「永田町政治を変える改革姿勢が失われ、結党来の考え方と合わ