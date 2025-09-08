アーセナルの最終ラインの要であるフランス代表DFウィリアン・サリバが3〜4週間の離脱を余儀なくされるようだ。英『フットボールロンドン』が伝えている。8月31日のプレミアリーグ第3節リバプール戦のウォーミングアップ中に負傷していたというサリバ。アルテタ監督は「試合に出てプレーを続けられると思っていた」とピッチに送り出したものの、「最初の2つの動作でミスをし、彼が対応できないと分かったので交代しなければな