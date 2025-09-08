AC長野パルセイロは8日、10月4日に長野Uスタジアム開催されるJ3リーグ第30節ツエーゲン金沢戦で歌手や女優として活躍する大原櫻子さんによるスペシャルライブを開催することが決定したと発表した。クラブによると、一休さんのはなおかpresents 大原櫻子さんによるスペシャルライブは、今年で2回目の開催となる音楽×フットボールをテーマにした「パルセイロフェス」のメインイベントとなるようで、「試合前に大原櫻子さんと一