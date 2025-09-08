北海道室蘭市で日本最大級の花火大会が初めて開催されました。夜空を彩ったのは３万発以上の花火です。会場では地元ならではのグルメも出店され、お客さんからは「１００点満点」との感想がこぼれました。室蘭の夜空に舞い上がった満天の花火。打ち上げ数は３万５０００発です。日本最大級の花火の祭典が鉄のまち・室蘭で初めて開催されました。花火の観覧席ができたのは山の上。室蘭市だんパラスキー場のふもとにある公園で