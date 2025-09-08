岡田彰布監督に率いられたチームは、「アレ」を合言葉に勝利を積み重ねた。2023年9月14日、本拠地・甲子園で、宿敵・巨人相手に4―3で勝利を収め、05年以来18年ぶり6度目のリーグ制覇を達成した。15年ぶりに阪神監督に復帰した名将の下、快進撃した。5月に月間19勝5敗と大きく勝ち越し、波に乗った。6月こそ8勝14敗1分けといったん後退も、7月の球宴明けから再び上昇気流を捉えた。8月に18勝7敗で首位の座を盤石とすると9月