「アメリカとの関税交渉にひとつの区切りがついた」として、辞任を表明した石破総理。決断の裏側には果たして、何があったのでしょうか?そして“ポスト石破”に向けた動きも活発になっています。【写真を見る】辞任表明から一夜、笑顔を見せる石破氏「続投」から一転「総理辞任」菅副総裁らとの面会で何が?高柳光希キャスター:参院選の敗北後も一貫して、続投に意欲を示してきた石破総理ですが、このような発言が続いていました。