海上自衛隊舞鶴地方総監部（京都府舞鶴市）は8日、コンビニで盗撮したとして、同部に所属する50代の2等海佐を停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。階級が2等海佐の自衛官は幹部に当たるが、同部は処分された自衛官の詳しい役職や性別を明らかにしていない。同部によると、2023年9月22日午前0時10分ごろ、舞鶴市内のコンビニで、店内にいた人の尻など計30枚を携帯電話で盗撮した。海佐は「欲求を満たすために撮影した。いかな