◎あすの全国の天気北日本と北陸、山陰、九州北部は雲が広がりやすく、東北の太平洋側や山陰、九州北部を中心に激しい雨の降る所がありそうです。関東や東海、西日本の太平洋側は晴れますが、天気の急変にご注意ください。午後はあちらこちらで、にわか雨や雷雨がありそうです。◎あすの予想気温朝の最低気温は前日と同じくらいの所が多いでしょう。福岡は27℃、大阪は28℃、金沢は25℃、名古屋は27℃、東京は26℃、仙台は24℃、札