真夜中の静岡・浜松市で目撃されたのは、前方からヘッドライトをチカチカと点滅させる逆走車です。目撃者：びっくりした。下り坂でスピード出やすい場所。見落としてバーンと突っ込むこともあるだろう。ハザードランプをつけて停車していた逆走車ですが、目撃者が近づくとパッシング。その合図の意味は…。目撃者：こちらが（先に）パッシングしたので、おそらく“行ってくれ”の合図か。その瞬間、どちらが道を譲るかお見合い状態