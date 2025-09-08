2023年に行われたWBCにも出場したチェコ代表のオンジェイ・サトリア投手。8日に行われているロッテ対オリックス戦のファーストピッチに登場しました。サトリア投手は2023年のWBCで、日本戦に先発登板。大谷翔平選手から三振を奪うなど、3回4奪三振と好投を見せ、大谷選手からサインをもらう姿などでも話題となりました。ファーストピッチを終えてサトリア投手は「今回のファーストピッチは上手く投げることができましたが、WBC日本