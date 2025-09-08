８月に１１戦８発と本塁打を量産した横浜ＤｅＮＡ・筒香＝８月、横浜神奈川新聞の横浜ＤｅＮＡ担当記者がＸ（旧ツイッター＝＠Ｋａｎａｌｏｃｏ─ｂａｙ１８）を活用してファンと月間ＭＶＰを選ぶ企画で、８月は筒香嘉智外野手（３３）に決まった。全２１９９票のうち５６％の支持を集めた。７日に１軍再昇格を果たすと、その後は１１試合で本塁打８本と量産。１３日のヤクルト戦（神宮）で代打３ランを放ち、スタメンに定着し