「ピエロマン」「テッペン〜那須川天心物語〜」などで知られる、漫画家の高橋伸輔氏（44）の公式Xは8日、同氏が意識不明で救急搬送されたと明らかにした。同氏の妻が「高橋伸輔の妻です。伸輔が昨日救急搬送され、今意識が戻るを待っています。皆さんに伸輔の意識が早く戻るように祈って欲しいです。お願いします」と投稿した。さらに「横浜市内の病院で頑張っています応援してください」とも投稿した。高橋氏は、04年にちばてつや