東京商工会議所（東商）は9月24日14時より、「ダークパターンのリスク対策に関するオンラインセミナー」を開催する。定員30名で、参加費は無料。参加には事前の申し込みが必要で、申し込み期限は9月19日23時59分。このセミナーでは、ダークパターンとは何かという基本情報から、Webサイトにありがちな具体事例、法的リスクの所在、事業者がとるべき対応策まで幅広く解説する。講師は、ダークパターン対策協会の事務局長で、インタ