工藤美桜と山中柔太朗がダブル主演する11月3日スタートのドラマ『悪いのはあなたです』が、読売テレビにて毎週月曜25時29分に放送されることが決定。工藤、山中らからコメントが到着した。【写真】原作者ふせでぃによるドラマ化お祝いイラスト原作は『文春オンライン』での連載開始から現在までに累計3900万PVを獲得した、ふせでぃ氏の同名漫画。落ちたら最後、怒涛の勢いで「不倫沼」にハマりこんでいく超破滅的恋愛譚（たん