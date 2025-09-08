女優・本田翼が、8日までにインスタグラムを更新。主演ドラマ『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』で共演したお笑いタレント・おいでやす小田とダンスする動画を公開した。【動画】本田翼＆おいでやす小田のラブダンス榊こつぶの同名漫画を実写化する本作は、老若男女問わず、全ての人をとりこにする不思議な魅力を持った“ナチュラルボーン天使の北くん”こと真中北（岩瀬洋志）に恋をした