モデル・女優・コスプレイヤーとして活躍する桃月なしこが、8日に自身のインスタグラムを更新し、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）のホラーナイトを訪れたことを報告した。【別カット】桃月なしこ、ミニスカ姿で”推し”とハロゥイン満喫6月にもUSJを訪れていた桃月。今回は、5日からスタートしている「USJ」の「ハロウィーン・ホラー・ナイト」について、「USJホラーナイト初日凸した！」と、初日に訪れたことを報告