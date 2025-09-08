◆京滋大学リーグ花園大３―２大谷大（８日・京都府太陽が丘）豪快なスイングでひときわ存在感を放った。初回１死一、二塁、花園大・広部嵩典左翼手（４年）が右翼線適時打で先制点を奪った。「藤原が本来のピッチングができるように先制点をとりにいきました」。主将で４番がエースを打撃で支えた。県岐阜商ＯＢでもある広部は、母校の甲子園での大躍進をテレビの前で見守った。自身も３年の春夏甲子園に出場したが初戦敗退