昨年に続く、３度目の地方競馬の短期免許（南関東限定）を取得したミカエル・ミシェル騎手（３０）＝川崎・山崎裕也厩舎＝が８日、今開催の川崎競馬から騎乗を開始した。初日のこの日は４鞍に騎乗して、６、１０、２、１０着。６Ｒで８番人気のアリダンジェロの手綱をとり、直線外から末脚を伸ばしての２着が最高着順だったが、昨年１２月２０日（船橋）以来の南関東登場に、訪れたファンからは歓声があがり、存在感を見せた。