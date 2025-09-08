◆パ・リーグロッテ―オリックス（８日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手が、６回５安打３失点、５奪三振で降板した。１点の援護をもらった直後の初回、先頭の高部を中前打で出すと、西川に左翼への二塁打を許し、二、三塁のピンチを招く。続く上田に中前へ２点打を運ばれ、すぐさま逆転を許した。その後、１死満塁からは安田に右犠飛を浴び、３点目を失った。２回以降は安定した投球