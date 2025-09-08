熱中症にも使用可能な瞬間冷却剤の作り方について、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）がインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。自衛隊は「冷凍する保冷剤は溶けちゃうけど、この方法なら使いたいときにすぐ使えてしかも長持ちするよ！」とインスタグラムでコメントし、「熱中症に使える！ 瞬間冷却剤の作り方」というタイトルの動画を公開。この動画では、瞬間冷却剤の作り方について、次のように紹介してい