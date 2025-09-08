8日夕方、舟形町の国道47号で軽乗用車と乗用車が出合い頭に衝突し、軽乗用車の助手席に乗っていた70代の女性が意識不明の重体となっています。8日午後5時20分ごろ、舟形町長沢の国道47号で、軽乗用車と乗用車が出合い頭に衝突する事故がありました。この事故で、軽乗用車に乗っていた男女２人と乗用車を運転していた女性の合わせて３人が病院に搬送され、このうち、軽乗用車の助手席に乗っていた県外の70代女性が意識不明の重体と