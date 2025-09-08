突然の辞任表明から一夜、ポスト石破レースが一気に動き始めています。日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者が、次の3つのギモン「『異例』トップ選び…誰が有力？」「いつ？形式も選挙戦に影響」「自民党総裁選…陰の主役『野党』」について解説します。◇次の総裁候補としてこれまでの取材で、5人の名前が挙がってきています。まず前回決選投票で石破首相に敗れ2位だった高市早苗・前経済安保担当相。3位だった小