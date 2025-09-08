気象庁によりますと、硫黄島では今月1日の午後7時すぎに島の西側にある千鳥ヶ浜で、噴煙の高さが1000メートルまで上がる噴火が発生し、その後も噴火活動が継続しています。硫黄島では地下のマグマの影響で島の隆起が続いています。ここ数年の噴火は島の南側の翁浜で発生していましたが、先月末から火山性地震が急増し、地殻変動も観測されていた中での噴火でした。気象庁の監視カメラによる観測では、火口から高温の噴出物が出てい