俳優の里見浩太朗（88）が8日、都内でBS10プレミアムの新番組「歌聖へのラブレター」（10月4日スタート、土曜後7・00）の収録取材会に出席した。番組は日本人の心に残る歌手の魅力を知られざるエピソードなどからひもとく。第1回は国民的歌姫美空ひばりさんを特集する。里見はひばりさんと舞台で共演経験がある。芝居にはシビアだったといい、舞台初日に里見の演技に不満を持ったひばりさんから出演部分のカットを要求された