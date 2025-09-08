2005年9月29日の甲子園、岡田彰布監督率いる阪神が2年ぶりのリーグ優勝を決めた。相手は宿敵・巨人。5―1で勝利。堂々の勝利で岡田監督が宙に舞った。指揮官は「最高の舞台で、宿敵・巨人の前で胴上げができて最高です。最高の終わり方や。本当に強いチームになった。最高の選手に恵まれ、最高の一年になりました」と万感をこめた。投手陣ではウィリアムス、藤川、久保田の鉄壁勝ちパターン「JFK」を確立させ、相手の反撃を