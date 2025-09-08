大阪・関西万博会場で開かれた、小泉八雲の生涯をたたえる音楽イベント＝8日午後、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博会場で8日、アイルランドと日本にゆかりのある明治時代の文豪小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の生涯をたたえる音楽や踊りを両国のアーティストが披露した。ひ孫の小泉凡さん（64）が招待され、両国をつなぐ曽祖父に思いをはせた。八雲は少年期をアイルランドで過ごし、米国などを経て来日。日本で妻セツと出