阪神の前監督、岡田彰布オーナー付顧問（67）が8日、「ほっと関西」（月〜金曜後6・10、ローカル）に出演。史上最速優勝の要因を分析した。岡田氏はフリップ「バッテリー力」と記入し「あえて投手力じゃなしに、バッテリーにしました」と強さの要因を提示。投手陣の充実ぶりを褒めながら捕手との連携に触れ、正捕手の坂本について「配球に正解はないんだけど、ピッチャーとの会話とか色んな意味でマッチしてますよね。あんまり