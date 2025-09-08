週明け８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は前週末比６２５円０６銭高の４万３６４３円８１銭だった。前日の石破首相の退陣表明を受け、午前の取引では一時８００円超上昇し、８月１８日につけた終値の最高値（４万３７１４円３１銭）を上回る場面があった。自民党総裁選を巡る混乱がひとまず収束し、大規模な経済対策への期待感が膨らんだ。日経平均は取引開始直後から上昇し、防衛関連銘柄や機械など輸出