子供が銃で撃たれ死亡。事件のきっかけはいたずらでした。警察が注意喚起のため公開した映像では、玄関のドアに飛び蹴り、何度もドアをたたいて逃げる様子が確認できます。さらに別の時には、3人がかりでドアに突進。そして逃げていきます。これはアメリカで流行中の「ドアキックチャレンジ」。他人の家のドアを蹴るなどして逃げるという迷惑行為で、日本でいうピンポンダッシュの過激版です。中には度を超えたものも。マスクをか