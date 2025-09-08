ぼる塾・田辺智加さんが、個人のYouTubeチャンネルに『【ピエトロの楽しみ方を教えてくれる人】やっぱ乙女はパスタに感動するよね！【〔冷凍〕洋麺屋ピエトロ 糸ひきモッツァレラチーズのトマトソース】』という動画をアップ。田辺さんが、美味しさに感動した洋麺屋の“冷凍パスタ”を紹介してくれました♪【関連】ぼる塾・田辺智加が太鼓判！北海道の“新発売”お土産「これ超〜〜〜美味しいよ」田辺さんが、家での食事だとして「