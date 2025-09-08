現在公開中の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』で主演を務める橋本環奈。本作は、“赤い人”と呼ばれる全身血だらけの少女から逃げながら、バラバラになった体のパーツを探し出し、全て見つけるまでは同じ日を繰り返す恐怖のループ“カラダ探し”に巻き込まれた人たちの戦いを描く作品で、彼女にとってもキャリアの新たな一歩となる。本記事では、橋本が歩んできた女優としての道のりを振り返りつつ、本作で見せている演技にも注