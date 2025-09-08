「ぼうさいこくたい」に出席されるため、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが初めて県内入りされ、9月8日までの3日間、滞在されました。最終日の8日は中越地震の被災地、旧山古志村を訪れ、当時の避難生活の様子などを熱心に聞かれていました。6日夜、新潟駅南口にできた人だかり。Q）お目当ては？「愛子さまです。楽しみにしてきました。実際にお会いしたいなと思って」「ようこそ新潟へという感じです。手を振っていただいていると