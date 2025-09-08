ビーケージャパンホールディングスは、9月5日から、直火焼きの100％ビーフパティの旨さと、「燻製辛口ガーリックフレーク」のクセになる辛さが楽しめる超大型バーガー「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」（総カロリー1390kcal（栄養成分等の数値は配合に基づいた標準値。実際の商品は数値に誤差が出る場合がある）、総重量453g（総重量には個体差がある））を期間・数量限定で発売した。バーガーキングは、直火焼きの100％ビーフ