「スピリッツ・リキュール工房」の原料取り扱いエリアサントリーは、サントリー大阪工場「スピリッツ・リキュール工房」の原料取り扱いエリアを自動化した。サントリー大阪工場は、同社工場の中で最も歴史ある（1919年「大阪工場」の前身である「築港工場」を建設）工場。2024年から2025年にかけては、生産能力増強および美味品質向上に向け、55億円の設備投資を実施し、今年6月に新たな「スピリッツ・リキュール工房」が竣工した