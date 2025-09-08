現在、来年のワールドカップ開催地であるアメリカへ遠征している日本代表。6日に行われたメキシコ戦は、積極的な前からの守備でペースを握ったものの、最終的に得点を奪えずスコアレスドローに終わっている。チームは試合後、西海岸のカリフォルニア州オークランドから、東海岸のオハイオ州コロンバスへ移動。中2日で地元アメリカとの一戦に臨む。アメリカは日本とメキシコが対戦したのと同じ6日、韓国を相手に0-2と敗戦。日本戦は