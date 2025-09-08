星野仙一監督に率いられた阪神に、18年ぶりの歓喜の瞬間が訪れたのは、2003年9月15日、甲子園。デーゲームの広島戦でサヨナラ勝ちした2時間8分後、マジック対象のヤクルトが敗れて、闘将は宙を舞った。87勝51敗2分け。2位に14.5差をつけた圧倒的優勝だった。開幕4カード12試合を7勝5敗でスタートし7月2日の中日戦（甲子園）では桧山がサイクル安打をマークして貯金を30の大台に乗せた。そして同8日広島戦（倉敷）でマジック49