予備校講師でタレントの林修（60）が8日放送のフジテレビ「ネプリーグSP」（後7・00）に出演した。自身の授業で大きなミスを犯した生徒の“あだ名”を明かした。今回は、平成チームVS令和チームVS昭和チームによるアイドル＆アーティスト世代間対決スペシャル。昭和チームとして出演した林は「小・中・高常識漢字」で「忌まわしい」について解説。「この言葉を結構よく使うので」と黒板に「禁忌」の文字を書いた。「ですから