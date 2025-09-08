銃乱射事件の現場周辺で活動する警察官や救急隊員ら＝8日、エルサレム（AP＝共同）【エルサレム共同】エルサレム北部にある交差点付近のバス停で8日朝、何者かが銃を乱射し、6人が死亡、複数の負傷者が出た。朝のラッシュ時にバスを狙って銃撃したとみられる。容疑者2人は射殺された。ヨルダン川西岸のパレスチナ人との情報があり、地元警察はテロとみて捜査している。イスラエルメディアが伝えた。地元メディアなどによると、