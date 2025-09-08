『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した松本麗世『仮面ライダーガッチャード』のヒロインを務め、『Seventeen』専属モデルとしても活躍する松本麗世（まつもと・れいよ）が、9月8日（月）発売『週刊プレイボーイ38・39合併号』のグラビアに登場。さらにドラマ『なんで私が神説教』（日本テレビ）では小早川麻衣役を好演。躍進が止まらない純潔ヒロインと過ごす高校生活、最後の夏。【写真】松本麗世の撮り下ろしグラビア＊＊