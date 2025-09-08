自民党総裁選挙への立候補を検討している小林元経済安保担当相が日本テレビの『news every.』に出演し2万円の現金給付について中止すべきとの考えを示しました。小林元経済安保相 「私自身はこの一律の給付ということについては選挙結果を受けて、私はこれは慎重に対応すべきだと考えています。やるべきではないと思っています」小林氏は与党が物価高対策として参院選の公約に掲げた一律2万円の現金給付について中止すべきとの考え