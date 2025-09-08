お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が８日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。麻薬取締法違反（共同所持）容疑で３日に逮捕された、俳優の清水尋也容疑者に言及した。粗品は人気企画「１人賛否」でこの件を取り上げ「僕もね、無類の清水兄弟好きとしては、やっぱりショックやな。ていうか、信じられへんな、いまだに。清水さんクスリとかに手出すイメージなかったな」とコメントした。しかし「ただぁ！」と切り返すと「まぁ、