この秋は、ヘア小物を使って、簡単にオトナな気分になれるおしゃれを楽しみたい！そこで今回は、北里琉をお手本に、存在感と愛らしさが出る「ふわふわイヤーマフ×2つ結びヘア」をご紹介します。丁度いい甘さと、小顔効果も期待できるので、まさに一石二鳥です♡今秋マストなヘア小物×ヘアアレンジ顔まわりを盛って季節を先取るべし♡おしゃれを秋のオトナな気分にアプデしてくれる、ヘア小物とアレンジテクの組みあわ