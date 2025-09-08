石破茂首相が2025年9月7日の記者会見で、自民党総裁を辞任すると表明した。質疑応答では、記者が「もっと早く辞めていたらよかったのではないかというお考え、総理の中にありますでしょうか」などと質問する一幕があり、SNS上で賛否の声が上がった。この質問について、日本維新の会・猪瀬直樹参院議員は「派閥の走狗を演じて恥ずかしくないのか」とXで指摘。このほか、「関税交渉の話聞いてたのか？」など批判の声が上がる一方、「