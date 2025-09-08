バレーボール女子日本代表が８日、４位に入った世界選手権を終えて開催地のタイから羽田空港に帰国した。今年一番の大舞台では７日の３位決定戦でブラジルに敗れ、１５年ぶりのメダルには届かなかったが、４位に入った。主将の石川真佑（ノヴァーラ）が帰国後に取材に応じ「勝つためにやってきた大会だったので、最後私の１本で負けてしまったのは悔しいし、申し訳ない。このチームでメダルを取りたかったな」と率直な思いを明か